Депутат Пацкан знову хоче в Рахункову палату

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Валерій Пацкан мріє з другого разу очолити Рахункову палату Фото: Главком

Пацкан був неприємно здивований, коли побачив, що у зриві голосування за Рахункову палату взяли участь чотири десятки колег з фракції

Головним фаворитом у гонці претендентів до Рахункової палати, які б хотіли очолити цей орган, вважався Валерій Пацкан з Блоку Порошенка, котрий набрав у рейтинговому голосуванні 291 голос. Депутат підтвердив «Главкому», що знову подаватиме свою кандидатуру.

Але депутат може стати жертвою внутрішніх розбірок у БПП – він входить до групи «Удар», а між ударівцями та іншими крилами фракції не надто теплі стосунки. Власне, Пацкан не приховував, що був неприємно здивований, коли побачив, що у зриві голосування за Рахункову палату взяли участь чотири десятки колег з фракції.

У коаліції також говорять, що «Народний фронт» хоче отримати «свого» омбудсмена в обмін на необхідний Блоку Порошенка склад Рахункової палати та її голову.

Зокрема, за новим законом повноваження цього органа щодо контролю за надходженням та використанням бюджетних коштів розширюються. Також ускладнюється процедура звільнення членів палати, тож не дивно, що за вплив на неї ведуться запеклі баталії.

Як відомо, Рада намагалась обрати дев’ятьох членів палати в квітні – їх було визначено рейтинговим голосуванням, але так і не затверджено саме через саботаж «фронтовиків».

Друга спроба може виявитись більш успішним, якщо буде задоволено кадрові забаганки партнерів по коаліції. Але пов’язати це з обранням омбудсмена буде важко, принаймні через часовий фактор – голосування щодо уповноваженого, як зазначалося, відбудеться 6 червня, у той час як термін подання документів для майбутніх членів Рахункової палати завершується лише 19 червня.

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