Депутат Соболєв розказав, як змінилися товарні потоки через блокаду Донбасу

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Соболєв повідомив, де розташовуватимуться вісім пунктів спостереження за торговельними потоками

Єгор Соболєв, нардеп від «Самопомочі», один з організаторів торговельної блокади на Донбасі в інтерв’ю «Главкому» розповів, що з початку їхньої акції з перекриттям залізничних шляхів на сході країни товаропотоки дещо змінилися.

«Ще до того, як торгівлю з окупованими територіями було перекрито на основних залізничних і автомагістралях, ми отримали багато сигналів про те, що частину цих вантажів перенаправлено через територію держави-окупанта. Вони потрапляли до Росії з Харківської і Сумської областей. Перший ешелон, який ми побачили, коли прибули на станцію «Вирівка» (вантажно-пасажирська залізнична станція Конотопської дирекції Південно-західної залізниці на лінії Конотоп – Хутір-Михайлівський. – «Главком»), це був ешелон з вугіллям», – згадує нардеп.

Соболєв зазначив, що наразі блокувальники збираються з’ясувати, яким є обсяг цієї торгівлі, що саме є у відкритих вагонах, у цистернах і у закритих вагонах.

«Окрім вугілля, ми за два дні спостережень побачили скраплений газ. Він становив, мабуть, найбільшу частину вантажів на цій станції. Крім того, бачили добрива, це якщо говорити про те, що вивозиться з України. Втім, щоб робити серйозні висновки, треба спостерігати більше часу. Завдання нині якраз у тому, щоб організувати це спостереження на всіх ключових пунктах торгівлі», – зазначив депутат.

Раніше блокувальники анонсували вісім пунктів спостереження. Соболєв також повідомив, де розташовуватимуться ці пункти: «Йдеться про вузлові станції Харківської, Сумської, Чернігівської областей, які межують з Російською Федерацією».