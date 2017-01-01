Депутат: соратники просили Порошенка не підписувати закон про декларування антикорупціонерів

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Народний депутат Мустафа Найєм

Найєм заявив, що Порошенко підставив свою фракцію, яка проголосувала за закон про декларації

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм розповів, що соратники просили президента Петра Порошенка не підписувати закон про декларування антикорупціонерів.

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Ну, по-перше, він читає Facebook. По-друге – дивиться телебачення. По-третє – у нього для цього є апарат. Я впевнений, що Олег Медведєв, Ростислав Павленко, Ігор Гринів, Ірина Геращенко спілкуються з простими людьми. Вони спускаються вниз – чують, про що ті говорять. Але нагору це якось не доходить. Або доходить, але він не чує. Він дійсно прагматична людина: спілкується, коли потрібно. Але це означає, що він зараз не бачить для себе вигоди від спілкування з людьми – ось що погано. Це означає, що він свідомо відірвався від реальності, не хоче чути критику, бо це призведе до сумнівів і зміни рішень. І це гірше, ніж просто не чути людей», - заявив Найєм.

Нардеп зазначив, що ці декларації для антикорупціонерів небезпечні тим, що Порошенко же чув реакцію спільноти.

«Він же був близьким до антикорупціонерів, активістів усі 10 років. Він побачив реакцію цих людей, міжнародної спільноти. Я точно знаю, що йому пояснили загрози, у власній адміністрації сказали, що не треба підписувати закон, бо це буде війна. А він зібрав усіх громадських діячів, подумав і підписав. Понад те, в темниках уже сказано, що це підтримують люди», - зазначив Найєм.

За його словами, Порошенку доведеться визнавати помилку.

«Причому це не просто помилка, він підставив свою фракцію, яка за це проголосувала. Домовленість була і з Опозиційним блоком, і з «Народним фронтом», які за це проголосували. Вважаю, це був рубікон, «червона лінія». Не тому, що завтра посадять половину країни, а тому, що вони дозволяють собі так мислити», - вважає нардеп.

Найєм зазначив, що цей закон про декларування антикорупціонерів може зачепити волонтерські організації на місцях.

«Вас не чіпатимуть, мене, Шабуніна. А як буде жити якась волонтерська організація на місцях? Вони ж теж підпадають під закон, якщо систематично отримують гроші на боротьбу з корупцією. Я б хотів, щоб Пашинський, Чорновол, Геращенко закрили очі і перенеслись у 2012 рік. Сидячи в парламенті, вони б за таке тоді голосували? Вони б кричали: Портнов, Кузьмін, Шокін, Пшонка тепер нас усіх знищать. А в кого є гарантія, що вони не повернуться? І не казатимуть: так ви ж самі це прийняли», - заявив нардеп.

Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь»