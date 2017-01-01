Депутат від БПП оголосив про крах олігархічної системи в Україні

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Частину підприємств Ріната Ахметова « націоналізовано » терористами

Націоналізація» підприємств терористами Донбасу – крах олігархічної системи як такої на окремій території, зазначив нардеп

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка« Олексій Мушак вважає, що так звана «націоналізація» підприємств терористами Донбасу – крах олігархічної системи як такої на окремій території, щоправда це можна побачити і по всій Україні.

Таку заяву він зробив у ефірі «Радіо Свобода».

«SCM Holdings Limited (компанія, що належить українському олігарху Рінату Ахметову, –ред) – кіпрська компанія. Це не українська, це кіпрська власність. Є ще SCM Advisors Limited – Великобританія. Це офшорка. Це українська власність, яку давно приватизували, вивели в офшори і звідти нею керували. Те, що зараз відбулося – крах олігархічної системи як такої на окремій території»,– наголосив він.

Щоправда, за його словами, таке відбувається не лише на окупованих територіях, а на всій території України.

«Виявилося так: як тільки немає підтримки держави – Коломойський теж вже, не так із «ПриватБанком» відбувається… У Ахметова у якісь частині є підтримка держави, а ось де її немає, з’являються проблеми. Залишився ще дуже короткий перелік. Це по факту смерть олігархічної системи влади в Україні», – резюмував Мушак.