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    Депутат від БПП оголосив про крах олігархічної системи в Україні

    • Сьогодні, 07:15
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    <span>Частину підприємств Ріната Ахметова <span>&laquo;</span>націоналізовано<span>&raquo;</span> терористами&nbsp;</span>
    Частину підприємств Ріната Ахметова «націоналізовано» терористами 

    Націоналізація» підприємств терористами Донбасу – крах олігархічної системи як такої на окремій території, зазначив нардеп

    Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка« Олексій Мушак вважає, що так звана «націоналізація» підприємств терористами Донбасу – крах олігархічної системи як такої на окремій території, щоправда це можна побачити і по всій Україні.

    Таку заяву він зробив у ефірі «Радіо Свобода».

    «SCM Holdings Limited (компанія, що належить українському олігарху Рінату Ахметову, –ред) – кіпрська компанія. Це не українська, це кіпрська власність. Є ще SCM Advisors Limited – Великобританія. Це офшорка. Це українська власність, яку давно приватизували, вивели в офшори і звідти нею керували. Те, що зараз відбулося – крах олігархічної системи як такої на окремій території»,– наголосив він.

    Щоправда, за його словами, таке відбувається не лише на окупованих територіях, а на всій території України.

    «Виявилося так: як тільки немає підтримки держави – Коломойський теж вже, не так із «ПриватБанком» відбувається… У Ахметова у якісь частині є підтримка держави, а ось де її немає, з’являються проблеми. Залишився ще дуже короткий перелік. Це по факту смерть олігархічної системи влади в Україні»,  – резюмував Мушак.

    БПП Свобода радіо
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