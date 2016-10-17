Депутат від «Нашого краю» зведе дитсадок на 22% дорожчий від ціни Мінрегіонрозвитку

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Фірма-переможниця тендеру належить депутату від партії «Наш край» Андрію Куковенку

Новопетрівська сільська рада Вишгородського району Київської області 26 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «АМК Рем-Буд» замовила будівництво дитячого садка за 40,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року в Нових Петрівцях мають збудувати дитсадок на 230 місць за 32,22 млн грн., придбати меблів та інвентарю на 3,05 млн грн., а також влаштувати інженерні мережі та кабельні лінії, благоустроїти та озеленити територію. Локальні кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, тому ціни на будівельні матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Опосередкована вартість зведення садка становить 140 тис грн. за місце. За даними Мінрегіонрозвитку, нині будівництво дитячих установ коштує 109 тис грн., що на 22% дешевше.

На заробітну плату піде 4,63 млн грн., тобто 11% від загальної вартості підряду. На прибуток відведено трохи більше двох відсотків – 970 тис грн.

Цьогоріч передбачено фінансування у розмірі 7,20 млн грн., у 2018-2019 роках – по 11,07 млн грн, а в 2020 році – 11,05 млн грн.

Ціна угоди на 40% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 67,46 млн грн.

«АМК Рем-Буд» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить депутату Синяківської сільради Вишгородського району від партії «Наш край» Андрію Куковенку. Його батько Михайло Куковенко був позапартійним депутатом тієї ж сільради минулого скликання.

Усього з 2013 року фірма отримала підрядів на Київщині на 67,72 млн грн.

На нинішніх торгах конкурентами були ТОВ «Будгарант Плюс», ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», ТОВ «Євробуд» і ТОВ «Кумід». Перші дві фірми після аукціону вимагали відхилити пропозицію переможця через недоліки документів, але замовник відповів, що вона розглядається на відповідність вимогам у встановлений законом термін.

Джерело: Наші гроші