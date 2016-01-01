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    У Раді зареєстрували законопроект про захист... російської мови. Постаралися в Опоблоці

    • Вчора, 19:20
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    Скандальний депутат Євген Балицький
    Скандальний депутат Євген Балицький

    Депутат від Опозиційного блоку пішов шляхом Ківалова-Колесніченка

    Депутат від Опозиційного блоку Євген Балицький зареєстрував у Верховній Раді законопроект про державну підтримку, розвиток, популяризацію та захист російської мови.

    Євген Балицький – народний депутат України, обраний вдруге в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 80 (м. Мелітополь та Мелітопольський район), колишній член Партії регіонів, член фракції Опозиційного блоку

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    Нагадаємо, скандально відомий мовний закон авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

    24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для влади Криму заявити про утиски прав російськомовного населення.

    Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради і в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення і цей закон діє до цих пір.

    Нагадаємо, у  2013 році брата нардепа Балицького Олега було знайдено мертвим у власному помешканні. Тіло Олега Балицького знайшли і діжці з водою. Трагедія трапилась на свято Великодня. Подробиці читайте тут

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