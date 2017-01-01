Депутат-втікач Онищенко похвалився статусом політбіженця у Європі

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Онищенко заявив, що його справа в Європі визнана політичною

Одна із країн Європи надала депутату Олександру Онищенку статус політичного біженця.

«Моя справа в Європі визнана політичною. Міністерство закордонних справ однієї з європейських держав надало мені документ зі статусом політбіженця. Це означає, що я і всі члени моєї сім’ї знаходимося під захистом ЄС», – повідомив Онищенко.

Раніше у середу, 12 квітня, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що направило до Генпрокуратури документи, необхідні для початку екстрадиції з Іспанії матері Онищенка Інеси Кадирової, яка, за версією слідства, є співорганізатором так званої газової схеми народного депутата.

Джерело: Еспресо ТВ