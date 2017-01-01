  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Депутат-втікач Онищенко похвалився статусом політбіженця у Європі

    • Сьогодні, 01:02
    • Розсилка

    Онищенко заявив, що його справа в Європі визнана політичною

    Одна із країн Європи надала депутату Олександру Онищенку статус політичного біженця.

    «Моя справа в Європі визнана політичною. Міністерство закордонних справ однієї з європейських держав надало мені документ зі статусом політбіженця. Це означає, що я і всі члени моєї сім’ї знаходимося під захистом ЄС», – повідомив Онищенко.

    Раніше у середу, 12 квітня, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що направило до Генпрокуратури документи, необхідні для початку екстрадиції з Іспанії матері Онищенка Інеси Кадирової, яка, за версією слідства, є співорганізатором так званої газової схеми народного депутата.

    Джерело: Еспресо ТВ

    ЄС документи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ