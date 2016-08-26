Депутат з «БПП» побачив, як на «5 каналі» лають Порошенка, а на «1+1» дмухають на Коломойського

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Петро Порошенко

На «5 каналі» дуже багато поганих слів про Порошенка – Шверк

Народний депутат від фракції «БПП» Григорій Шверк спростовує думку, що на телебаченні є табу на критику президента Порошенка. Парламентар пояснює: якщо у новинах тон повідомленнь про президента дійсно переважно нейтральний, то у різномантіних ток-шоу зупинити критичні висловлювання на адресу президента не можна. Зокрема, Шверк у інтерв’ю «Главкому» розповів, що на «5 каналі» досить сильно лають президента Петра Порошенка.

«Це на «Плюсах» ви не почуєте поганого слова про Коломойського, а на «5 каналі» дуже багато поганих слів про Порошенка. Уточнюю – в новинах усе збалансовано, але ж є різного роду ток-шоу, на яких присутні представники різних політичних сил», - запевнив Шверк.

Нагадаємо, раніше Григорій Шверк стверджував, що не виключає того, що Порошенко цікавився придбанням каналу «112». За словами нардепа, керівництво каналу активно шукало нового власника. Через те, що медіабізнес не є прибутковим в Україні, безумовно, розглядали, в тому числі і політичний пул. «Коло таких людей обмежене – це і Порошенко, і Тимошенко, і Медведчук – і саме до них в таких випадках ходять продавці. І я не виключаю розмов із ким завгодно з цього пулу», - зазначав Шверк.

Детальніше читайте: Григорій Шверк: Пул потенційних покупців телеканалів обмежений – Порошенко, Тимошенко, Медведчук…