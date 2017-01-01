Депутат з БПП вимагає виключити колегу по фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм

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Лещенко вимагає виключити Гончаренка із делегації України в ПАРЄ

Народний депутат Сергій Лещенко засудив колегу по фракції «Блок Петра Порошенка» Олексія Гончаренка, який напередодні розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві.

«Таким кроком депутат провокує погіршення відносин України з ключовим партнером в Європі», - прокоментував вчинок Гончаренка на своїй сторінці у Facebook Лещенко.

«Не знаю, вандалізм чи це по закону, але точно дебілізм. В якості запобіжного впливу пропоную фракції виключити даного депутата з делегації України в ПАРЄ. Без реакції на даний вчинок фракція БПП солідаризується з цим недружнім кроком і подальшим вірогідним погіршенням відносин між Україною і Німеччиною», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, народний депутат України Олексій Гончаренко вимазав червоною фарбою фрагмент Берлінської стіни на території посольства ФРН в Києві.

У Берліні вважають таку реакцію депутата на висловлювання німецького посла в Україні неадекватною. Про це в середу у Берліні сказав офіційний представник відомства Мартін Шефер.

ФРН, нагадав Шефер, встановила дипломатичні відносини з Україною 25 років тому, і всі ці роки була партнером, підтримувала українські реформи, демократію, і масштаб цієї підтримки, за словами дипломата, є «абсолютно безпрецедентним».