Депутат з «Народного фронту» задекларував декілька сотень мільйонів гривень

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Ігор Котвіцький

Ігор Котвіцький задекларував 115,6 млн гривень доходів та 240 млн гривень готівки

Народний депутат від партії «Народний фронт» Ігор Котвіцький задекларував 115,6 млн гривень доходів та 240 млн гривень готівки.

Про це свідчать дані його електронної декларації, пишуть Українські Новини.

Зокрема, 153 тис. грн становила депутатська зарплата, 170 тис. грн - забезпечення депутатської діяльності, 2 млн грн - дохід від відчуження рухомого майна, 8,9 млн грн - відсотки на вклад в «Ощадбанку», 11,3 млн грн - у «Сбербанку», 81,9 млн грн - дивіденди.

Готівкою Котвіцький задекларував $868 тис. та 258 тис. євро, 12 млн гривень активів у дорогоцінних (банківських) металах, на рахунку в «Альфа-банку» (Україна) -17,6 млн гривень, в Сбербанку - 1,1 млн євро, 5 млн доларів і 559 тис. гривень, в Ощадбанку - 5,3 млн доларів.

У власності депутата - 3 квартири та 3 гаражі у Києві та Харкові, у користуванні - квартира, 2 житлових будинки та 2 гаражі, 3 громадські приймальні.

Також депутат володіє автомобілем Range Rover (2014 рік), причепом і квадроциклом SSV Commander LTD 2013 року випуску, користується автомобілями Mercedes-Benz S 63 AMG 2013 року, Brabus B 63-620 2014 року й орендує Toyota Land Cruiser 200 2016 року випуску.

Серед фінансових зобов'язань Котвіцького - 11 млн доларів, які він отримав у 2007 році від Нарімана Хаялієва (у 2013 році був заступником мера Сімферополя). Також він задекларував право вимоги на 3,3 млн гривень і 10 млн гривень позики.

У 2016 році Котвіцький надав 12,5 млн гривень позики, а також сплатив 9,5 млн гривень податків і зборів.

Нардеп є кінцевим бенефіціаром компаній «Кисет», «Сахалінське-1» (видобування природного газу), «Інвестор-Атика», «Сахалінське» і «Актив Газ Ресурси».

Згідно з декларацією, у 2016 році Котвіцький витратив 12,3 млн гривень на купівлю непродовольчих товарів (зокрема в Італії й Німеччині), оплату готельних номерів в Україні, Німеччині й Франції, а також туристичних послуг у Туреччині.