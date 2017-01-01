Депутати Криворізької міської ради від «Сили людей» подали до суду на виборця

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Криворізька міська рада

Депутати вимагають видалити з сайту Криворізької міськради петицію про позбавлення їх депутатських повноважень

Депутати Криворізького міської ради від партії «Сила людей» С.Сова, Ю.Морозов, А.Немченко і С.Поповіч подали в суд на свою виборницю, жительку Кривого Рогу Андрєєву Ярославу Ігорівну. Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці депутат міськради, екс-кандидат в мери Кривого Рогу, член політради партії «Сила людей» Світлана Сова.

Причиною судового позову стала петиціяна сайті виконкому Криворізької міськради «Про відклікання депутатів Кріворіжської міської ради від «Сили людей»С.Сови, Ю.Морозова, С.Поповіча І А.Немченко», яку 24 січня 2017 року зареєструвала Я.І.Андрєєва.

У тексті петиції заявляється: «Ми, виборці Кривого Рогу, які не задоволені тим, як депутати міськради від партійної організації «Сила людей» виконують покладені на них обов'язки представляти інтереси громади в місцевих органах влади. З початку своєї каденції (жовтень 2015) і по сьогоднішній день С.Сова, Ю.Мороза, А.Немченко і С.Поповіч не тільки грубо ігнорують потреби своїх виборців, але і ведуть діяльність, яка дискредитує високий статус народного обранця». У тексті петиції також вказані причини відкликання, в тому числі, автор петиції заявляє, що депутати «регулярно прогулюють сесії міської ради і засідання комісії», а також «утримуються від голосування за важливі для Кривого Рогу і людей, які тут живуть, питання», пише «КП в Україні».

Депутати від «Сили людей» Сова, Мороза, Немченко і Поповіч вимагають видалити з сайту Криворізької міськради петицію про позбавлення їх депутатських повноважень і розмістити на ньому спростування інформації, викладеної в петиції. Сума позовної заяви становить 400 тисяч гривень.

Криворізька група «Депутати, працюйте» вже назвала ці дії депутатів від «Сили людей», як антидемократичні. «Це наступ на свободу думки і слова, пряме порушення статті 34 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину країни право на вільне вираження своїх поглядів і переконань», - йдеться в їхній заяві.

Станом на 28 лютого 2017 року петицію про відкликання депутатів від «Сили людей» підписало 260 осіб з 500 необхідних. Термін збору підписів під петицією закінчується 24 квітня 2017 року.