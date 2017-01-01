Депутати не збираються сьогодні розглядати жодного законопроекту

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Ні одного законопроекту у плані роботи немає

Парламент на засіданні 10 лютого планує розглянути шість постанов, пленарний день традиційно починається із години запитань до уряду. Відповідний план роботи опубліковано на сайті Верховної Ради.

Більшість постанов - про рекомендації парламентських слухань на різні теми, є також постанова про призначення у 2016 році іменних стипендій ВР для найталановитіших молодих учених. Жодного законопроекту у плані роботи немає.

Нагадаємо, пленарне засідання відкрила заступник спікера Оксана Сироїд і зазначила, що багато депутатів, в тому числі спікер парламенту Андрій Парубій наразі на похоронах народного депутата Петра Ваната.

Як повідомлялось, 8 лютого помер депутат Верховної Ради Петро Ванат.