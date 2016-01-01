Депутати перенесли пленарний тиждень з другого тижня січня на четвертий
- Вчора, 03:45
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Відповідне рішення підтримали 243 нардепиРада перенесла пленарний тиждень п'ятої сесії з другого тижня січня на четвертий - у другий тиждень депутати вирішили працювати з виборцями.
Відповідне рішення підтримали 243 нардепи.
«За календарним планом на січень. Є дві пропозиції щодо зміни календарного плану. Перше - перенести тиждень з 10 по 13 січня, тобто, другий тиждень на четвертий, друга пропозиція, щоб 10-13 січня була робота з виборцями», - сказав Парубій.
Трохи раніше Рада скасувала сьогоднішнє пленарне засідання, вирішивши, що депутати будуть працювати в комітетах.