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    Депутати перенесли пленарний тиждень з другого тижня січня на четвертий

    • Вчора, 03:45
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    Відповідне рішення підтримали 243 нардепи

    Рада перенесла пленарний тиждень п'ятої сесії з другого тижня січня на четвертий - у другий тиждень депутати вирішили працювати з виборцями.

    Відповідне рішення підтримали 243 нардепи.

    «За календарним планом на січень. Є дві пропозиції щодо зміни календарного плану. Перше - перенести тиждень з 10 по 13 січня, тобто, другий тиждень на четвертий, друга пропозиція, щоб 10-13 січня була робота з виборцями», - сказав Парубій.

    Трохи раніше Рада скасувала сьогоднішнє пленарне засідання, вирішивши, що депутати будуть працювати в комітетах.

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