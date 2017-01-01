Депутати підвищили мінімальну суму аліментів на дитину

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Якщо раніше мінімальний розмір аліментів на дитину складав 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, то нині рівень виплат підвищено до 50%

Дітям до 6 років будуть виплачувати 713 грн; дітям з 6 до 18 років - щонайменше 889 грн

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон №4928 про спрощення механізму стягнення аліментів. За таке рішення проголосували 226 народних депутатів.

Якщо раніше мінімальний розмір аліментів на дитину складав 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, то даний закон підвищує рівень виплат до 50%.

Зазначимо, для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум з 1 травня складає 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні. Відповідно, згідно чинного законодавства мінімальні аліменти для малюків становили б 428 грн з травня і 447 грн з грудня. З урахуванням ухваленого документу, рівень виплат на користь дитини складатиме щонайменше 713 грн з травня і 746 грн з грудня.

Для дітей віком 6-18 років прожитковий мінімум з 1 травня 2017 року складає 1777 грн, а з 1 грудня - 1860 грн. Тож, згідно чинного законодавства, мінімальні аліменти в ці проміжки часу становили б 533 грн і 558 грн відповідно. Даний закон вводить мінімальні аліменти для дітей такого віку 889 грн з 1 травня і 930 грн з 1 грудня.

Окрім того, впровадження документу спростить механізм ухвалення судового рішення щодо стягнення аліментів і виключить вірогідність затягування справи.

Загалом на одну дитину можна вимагати чверті доходу одного з батьків, на двох малюків - третину доходу, на трьох і більше - половини доходу платника аліментів. Проте сума аліментів не може перебільшувати десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку (до 6 років - 14 260 грн з травня та 14 920 грн з грудня поточного року; з 6 до 18 років - 17 770 грн з травня та 18 600 грн з грудня поточного року). Також аліменти не можуть перевищувати 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо заявлено вимогу про індексацію аліментів, присуджених у твердій грошовій сумі.

Даний законопроект передбачає, що аліменти є власністю дитини (раніше було прописано, що вони належать тому, з ким живе дитина).

Документ завізований Головним юридичним управлінням без зауважень.