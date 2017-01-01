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    Депутати Ради «напрацювались» і розійшлися до 14 березня

    • Сьогодні, 14:58
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    Із зареєстрованих вранці 322 нардепів удень у залі парламенту перебувало лише 47 народних обранців

    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закрила пленарне засідання парламенту у п'ятницю. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 14 березня.

    Про це вона заявила з президії Верховної Ради.

    «Шановні народні депутати, нагадую вам, що наступного тижня передбачена робота з виборцями. Тиждень з 6 по 10 березня – робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах. Наступне пленарне засідання відбудеться 14 березня о 10-й годині, а зараз я оголошую засідання парламенту закритим», – сказала Геращенко.

    Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, станом на 13:00 у залі парламенту перебувало лише 47 народних депутатів.

    При цьому вранці в залі ВР зареєструвалося 322 народних депутати.

    Кулуари парламенту теж пустували. Лише невелика група дітей завітала до Ради на екскурсію.

    Як відомо, сьогодні у Раді традиційно відбулася година запитань до уряду. До парламенту прийшли прем’єр Володимир Гройсман і члени уряду. Зокрема, віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко розповів про підготовку до міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

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