Депутати Ради «напрацювались» і розійшлися до 14 березня

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Із зареєстрованих вранці 322 нардепів удень у залі парламенту перебувало лише 47 народних обранців

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закрила пленарне засідання парламенту у п'ятницю. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 14 березня.

Про це вона заявила з президії Верховної Ради.

«Шановні народні депутати, нагадую вам, що наступного тижня передбачена робота з виборцями. Тиждень з 6 по 10 березня – робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах. Наступне пленарне засідання відбудеться 14 березня о 10-й годині, а зараз я оголошую засідання парламенту закритим», – сказала Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, станом на 13:00 у залі парламенту перебувало лише 47 народних депутатів.

При цьому вранці в залі ВР зареєструвалося 322 народних депутати.

Кулуари парламенту теж пустували. Лише невелика група дітей завітала до Ради на екскурсію.

Як відомо, сьогодні у Раді традиційно відбулася година запитань до уряду. До парламенту прийшли прем’єр Володимир Гройсман і члени уряду. Зокрема, віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко розповів про підготовку до міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».