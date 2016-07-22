Депутати ухвалили у першому читанні зміни до «закону Савченко»

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Документом передбачається, що зарахування судом строку попереднього ув’язнення відбувається у разі засудження до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості провадиться із розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі

Верховна Рада Україна підтримала у першому читанні зміни до закону Савченко. Відповідний законопроект підтримали 235 народних депутатів.

Документом передбачається, що зарахування судом строку попереднього ув’язнення відбувається у разі засудження до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості провадиться із розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

У разі засудження до позбавлення волі при сукупності злочинів, якщо хоча б один із злочинів є тяжким або особливо тяжким, попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.

У разі засудження до позбавлення волі при вчиненні злочину повторно, рецидиві злочинів попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції Наталія Севастьянова заявила, що Норми закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» мають пом’якшувати термін покарання тільки засудженим за злочини, які не пов’язані з насильством.

До внесення змін, за «законом Савченко» передбачається зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.