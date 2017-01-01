Депутати в Британії блокують вихід країни з ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британські депутати відхилили поправки до законопроекту про Brexit

Британські депутати в понеділок відхилили низку пропонованих поправок до законодавства, які дали б прем'єр-міністру Терезі Мей право повідомити Євросоюз про намір Британії залишити блок.

Про це повідомляє Reuters.

Протягом семи годин дебатів у Палаті громад законодавці проголосували проти низки спроб проєвропейських законодавців включити додаткові умови у план Мей і почати переговори до 31 березня.

Зокрема, не набрала більшості голосів і поправка, згідно з якою Тереза Мей під час переговорів з Брюсселем повинна була б консультуватися з регіональними парламентами Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії.

У вівторок депутати продовжать обговорення поправок про остаточні терміни виходу Британії з ЄС, а також пропозиції щодо публікації оцінок про вплив виходу Британії з ЄС.

Очікується, що законопроект пройде через Палату громад у середу. Потім він буде переданий у Палату лордів (верхня палата парламенту).

Раніше прес-секретар прем'єр-міністра Великої Британії заявила, що уряд не дозволить парламентарям змінити стратегію Терези Мей щодо Brexit і заблокувати вихід країни з ЄС.