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    Депутати в Британії блокують вихід країни з ЄС

    • Сьогодні, 10:07
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    Британські депутати відхилили поправки до законопроекту про Brexit

    Британські депутати в понеділок відхилили низку пропонованих поправок до законодавства, які дали б прем'єр-міністру Терезі Мей право повідомити Євросоюз про намір Британії залишити блок.

    Про це повідомляє Reuters.

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    Протягом семи годин дебатів у Палаті громад законодавці проголосували проти низки спроб проєвропейських законодавців включити додаткові умови у план Мей і почати переговори до 31 березня.

    Зокрема, не набрала більшості голосів і поправка, згідно з якою Тереза Мей під час переговорів з Брюсселем повинна була б консультуватися з регіональними парламентами Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії.

    У вівторок депутати продовжать обговорення поправок про остаточні терміни виходу Британії з ЄС, а також пропозиції щодо публікації оцінок про вплив виходу Британії з ЄС.

    Очікується, що законопроект пройде через Палату громад у середу. Потім він буде переданий у Палату лордів (верхня палата парламенту).

    Раніше прес-секретар прем'єр-міністра Великої Британії заявила, що уряд не дозволить парламентарям змінити стратегію Терези Мей щодо Brexit і заблокувати вихід країни з ЄС.

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    ЄС Велика Британія
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