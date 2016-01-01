Депутати вимагають від ГПУ перевірити причетність Фаєрмарка до корупції в «Южному»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Фаєрмарк

Депутатський запит відправлено генеральному прокурору Юрію Луценку та голові Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику

Депутати Верховної Ради вимагають від правоохоронних органів перевірити причетність свого колеги Сергія Фаєрмарка до корупційних схем у порту «Южний». Відповідний депутатський запит відправлено генеральному прокурору Юрію Луценку та голові Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику нардепами Михайлом Головком, Олегом Осуховським та їхніми колегами. Парламентарії просять оприлюднити факти про вимагання хабарів з боку Фаєрмарка, а також начальника філії АМПУ (Адміністрації морських портів України) в порту «Южний» Максима Широкова та інших керівників АМПУ, які контролюються депутатом.

«Відомо, що чиновниками АМПУ разом з народним депутатом Сергієм Фаєрмарком було створено корупційну систему грошових «відкатів», які повинні платити підприємства портової галузі. Учасників ринку нібито відверто шантажують – якщо вони не платять хабар, який вимірюється сотнями тисяч доларів, структури АМПУ не пропонують їм дозволів на будівництво причалів і реалізацію інших інвестиційних проектів», – ідеться у зверненні депутатів до правоохоронних органів.

Народні обранці вимагають від Юрія Луценка та Артема Ситника повідомити, скільки кримінальних проваджень відкрито за оприлюдненими в ЗМІ фактами і за зверненнями представників бізнесу, а також на якому етапі розслідування перебувають ці справи. Крім того, правоохоронці повинні поінформувати Верховну Раду про зв'язок Сергія Фаєрмарка з кіпрськими офшорами, власниками скандально відомої компанії «Ян де Нул Україна».

«З'явилася інформація, нібито Фаєрмарк намагається монополізувати ринок днопоглиблювальних робіт. Стверджується, що влітку 2016 року зазначений народний депутат опосередковано за допомогою двох офшорних компаній Havoret Investments Limited і Medit Consortium Dredging Company Limited отримав контроль над 55% акцій ТОВ «Ян де Нул Україна». У вересні 2016 року ТОВ «Ян де Нул Україна» було визнано переможцем тендера на проведення днопоглиблювальних робіт у морському торговому порту «Южний», – зазначають депутати.

Парламентарії також звернулися до Антимонопольного комітету України з проханням провести перевірку на предмет порушень законодавства у сфері державних закупівель за поточними тендерами адміністрації порту «Южний», пов'язаними з днопоглиблювальними роботами.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 23 грудня, група депутатів парламенту звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою навести лад у портовій галузі, позбавивши її від «смотрящого» Сергія Фаєрмарка.

«Ми бачили, як недавно пройшов тендер в порту «Южний», і фірма «Ян де Нул Україна», яка пов'язана з народним депутатом від «Народного фронту» Сергієм Фаєрмарком, перемогла, незважаючи на те, що дала найгірші умови. Ми бачимо, що є свої «смотрящі», які «кришують» ситуацію в портах, від чого держава зазнає мільярдних збитків. Бізнес і іноземний інвестор на таких умовах ніколи не зможуть зайти в Україну і не зможуть розвивати нашу економіку», – заявив на брифінгу у Верховній Раді нардеп Михайло Головко.