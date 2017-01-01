Депутати вимагають від Луценка подання про зняття недоторканності з Вілкула

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Олександр Вілкул

Парламентарі хочуть зняти недоторканність з Вілкула

Народний депутат Юрій Береза («Народний фронт») сьогодні під час засідання Верховної Ради виступив з трибуни зі зверненням до генерального прокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності з нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула.

Так Береза відреагував на виступ іншого депутата від Опоблоку, Юрія Бойка, який заявив, що у побитті ветеранів АТО 9 травня у Дніпрі винна «влада, яка не шукає спільних орієнтирів» для своїх громадян.

«Люди, які захищають цю залу, були жорстоко побиті тітушками, кукловод сидить у цій залі. Були побиті воїни, інваліди, які свою інвалідність отримали на війні, в окопі, захищаючи Україну. Така безкарність породжує рецидив», – наголосив Береза і звернувся до генпрокурора щодо подання про зняття недоторканності з Вілкула.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Також повідомлялось, що тітушка, заарештований за побиття ветерана АТО у Дніпрі, вийшов на волю під заставу.