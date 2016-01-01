Депутати визначили механізм оплати патронатних вихователів

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Наразі здійснюється експеримент із здійснення патронату над дитиною

Верховна Рада прйняла закон про внесеня змін до Бюджетного кодексу щодо оплати послуг патронатних виховстелів.

Як повідомляє Укрінформ, за прийняття закону проголосували 278 депутатів

Закон визначає механізм оплати послуг патронатних вихователів та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сімї патронатного вихователя.

Реалізація законопроекту буде здійснюватися за рахунок та у межах коштів, які щорічно передбачаються Міністерству соціальної політики України за бюджетною програмою 2511110 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Наразі здійснюється експеримент із здійснення патронату над дитиною. Він триватиме до 31 грудня 2018 року.