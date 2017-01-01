Депутати визнали київських котів частиною екосистеми столиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через місяць має відбутись презентація цілісної програми

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань ЖКГ депутати підтримали петицію щодо визнання котів частиною екосистеми столиці. Про це повідомили у Київраді.

Автор петиції Вікторія Кирилюк зазначає, що в столиці спостерігається жахлива тенденція до збільшення кількості випадків замурування котів в підвальних приміщеннях житлових будівель.

За словами Вікторії Кирилюк також слід дозволити котам вільно жити та пересуватися в підвалах, горищах та інших місцях їхнього постійного перебування, оскільки вони виконують вкрай важливу функцію природної дератизації - знищення гризунів.

На комісії з питань житлово-комунального господарства депутати також заслухали альтернативну точку зору мешканців Дніпровської району. Представники кількох будинкових кооперативів проти, аби безпритульні тварини безперешкодно проживали на дахах та у підвалах, адже можуть бути носіями низки небезпечних хвороб та провокувати алергічні реакції.

Загалом, постійна комісія Київради підтримала електронне звернення та доручила КМДА розробити цілісну програму реалізації петиції. Презентувати її мають уже за місяць. Також свій висновок мають надати фахівцям з дотримання санітарних норм.

Нагадаємо, петиція «Визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Києва, дозволити їм вільно жити в підвалах, горищах та інших місцях їх постійного перебування та знищувати гризунів» набрала 10 тисяч 117 голосів.