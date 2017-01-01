Депутати запросили Вовка і Корчак на засідання Ради

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Верховна Рада 4 квітня

Депутати поки не вирішили, коли голова НКРЕКП та НАЗК мають з'явитися у парламенті

Верховна Рада ухвалила рішення, згідно з яким запросила до парламенту голову Національної комісії, що здійснює регулювання енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка та голову Національного агенства з питань запобігання корупції Наталію Корчак.

За запрошення Вовка проголосували 203 народних депутатів за необхідної кількості 150 голосів, за запрошення Наталії Корчак - 208 депутатів.

При цьому депутати поки не вирішили, коли ці особі мають з'явитися у парламенті. Голова Верховної Ради Андрій Парубій пропонував запросити згаданих осіб на завтрашнє пленарне засідання, а депутати наполягали на їх запрошенні на сьогоднішнє засідання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила щомісячну абонплату за газ.

Президент Петро Порошенко заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до НКРЕКП з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. У свою чергу в НКРЕКП заявили, що мають намір на певний час відтермінувати введення абонплати за підключення до газової мережі для українців, які найменше споживають газ.

Щодо НАЗК, то член Національного агентства з протидії корупції Руслан Рябошапка виступив за відставку керівника НАЗК Наталії Корчак.

Єдиний державний реєстр електронних декларацій наприкінці березня припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявляла, що пояснити причини цього може лише адміністратор держпідприємства «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Згодом реєстр відновив свою роботу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку.