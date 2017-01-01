Депутати звинувачують Коболєва у мільярдних збитках та ініціюють його відставку

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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Голову правління НАК «Нафтогаз Україна» звинувачують у провалах в роботі, збільшенню тарифів на газ та 3-мільярдних збитках для держави

Народні депутати парламентської коаліції, які входять до міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль», ініціюють відставку голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Про це сьогодні на прес-конференції у Верховній Раді заявили 7 народних депутатів міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль», повідомляє прес-служба об'єднання.

Коболєва звинувачують у провалах в роботі, збільшенню тарифів на газ та 3-мільярдних збитках для держави та її громадян від операцій із закупівлею природного газу. Ініціативу звільнення Коболєва письмово підтримали вже 20 депутатів з різних фракцій та позафракційні.

Депутати переконані, що «діяльність Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК «Нафтогаз України» несе загрозу вітчизняній економіці та сприяє зубожінню українців». На їх думку, «саме через «ефективне» управління Коболєва зросли ціни на газ для усіх категорій споживачів та завдані багатомільярдні збитки - зокрема, в операціях закупівлі газу для України минулого року».

«Тарифи напряму залежать від ціни на газ. А пан Коболєв свідомо не захотів закупити газ у Європі в другому кварталі минулого року, коли там були найнижчі ціни - від 180 доларів за кубометр. Натомість пізніше «Нафтогаз України» свідомо придбав природний газ на 30-40 доларів дорожче - у період найбільших цін. Це призвело до необґрунтованої переплати трьох мільярдів гривень з кишені українців. Був це непрофесіоналізм чи якась матеріальна зацікавленість керівника «Нафтогазу», в будь-якому разі така людина не може очолювати стратегічну національну компанію», - акцентував представник міжфракційного об'єднання «Депутатський контроль» Максим Поляков.

Народні депутати також заявили про таємні переговори Андрія Коболєва з керівництвом «Газпрому» щодо закупівлі російського газу – причому за вищою ціною, ніж це можна було зробити раніше в Європі. За їх словами, представники «Газпрому» неодноразово приїжджали до Києва на переговори з Коболєвим. Депутати вважають «неприпустимим проводити будь-які переговори з агресором під час війни» та припускають «наявність матеріальної зацікавленості псевдо-реформаторів з «Нафтогазу» у домовленостях з росіянами замість європейців». Нардеп Віталій Купрій провів тут аналогію із торгівлею вугіллям з окупованими територіями Донбасу, яка коштувала українцям 10 млрд грн. збитків.

Депутати звернулися до прем'єр-міністра та уряду України щодо термінової перевірки фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств та негайного відсторонення Коболєва з посади. На прес-конференції також наголошувалось, що правоохоронні органи блокують розслідування трьох кримінальних справ щодо Коболєва.

Народний депутат Михайло Головко заявив також про зловживання в керівництві ще однієї державної компанії, яку контролює «Нафтогаз» та її керівник - «Укргазвидобування». «Державна аудиторська служба повідомила, що вони чотири рази намагалися провести перевірку фінансової діяльності «Укргазвидобування», але вони не дали це їм зробити. Ми вимагаємо від уряду взяти під контроль «Укргазвидобування», усунути її керівництво на чолі з Прохоренком, а саму структуру треба ліквідувати, бо вони завдають величезних збитків українській економіці», - вважає він.

Депутати також обурились тим, що «на фоні провалів у роботі менеджмент державного «Нафтогазу України» встановив собі необґрунтовано високі зарплати з ексклюзивним соціальним пакетом, який включає різноманітні блага». В ЗМІ повідомлялось, що заробітна плата керівника НАК «Нафтогаз України» складає до 3 мільйонів гривень щомісяця. Також Коболєв збирався придбати службовий автомобіль за 5 мільйонів гривень, але був змушений відмовитись від цього після скандалу.

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