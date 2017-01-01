Депутатська «корка» не дає права знущатися над людьми, - Порошенко

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14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост

Президент Петро Порошенко наголошує, що найголовнішим для України сьогодні є дотримання демократії та забезпечення порядку. Глава держави нагадав, що вчора під час інциденту з так званою блокадою деякі «політикани» намагалися відібрати зброю та побити поліцейських, принизити їх лайкою.

«Я хочу сказати одне: Україна як літак, який має два крила. Перше – це демократія, друге – це порядок. І летіти може лише, коли ти маєш два крила», - сказав Президент.

Президент наголосив, що він, як Глава держави є захисником демократії і захисником порядку: «Я нікому не дозволю в такий спосіб знущатися над суспільством, знущатися над добровольцями, над героями, над новими поліцейськими, бійцями Національної гвардії чи бійцями Збройних Сил України, тим, хто вважає себе небожителем. Депутатська «корка» ще не дає тобі права знущатися над людьми».

Як повідомлялося, сьогодні Аваков нагородив поліцейських, які побили Парасюка.

Раніше було оприлюднено відео нападу Парасюка на поліцейських.

Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців.

Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.