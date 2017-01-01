Der Spiegel: німецька розвідка декілька років стежила за Інтерполом

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Штаб-квартира BND в Берліні

Стеження зачепило в цілому десятки офісів Інтерполу - від Латинської Америки до Росії

Німецька розвідувальна служба (BND) протягом кількох років стежила за десятками офісів Інтерполу на декількох континентах. Про це повідомляє Der Spiegel, посилаючись на документ у розпорядженні видання.

«В додаток до штаб-квартири Інтерполу в Ліоні, Франція, секретна служба Німеччини також була підключена до поліцейської мережі в Австрії, Данії, Бельгії, Греції, Іспанії, Італії та США протягом більш тривалого періоду часу. Стеження зачепило в цілому десятки офісів Інтерполу - від Латинської Америки до Росії», - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, розвідслужба включила в свій список для спостереження адреси електронної пошти, номери телефонів і факсів слідчих. Також, стеження велося за поліцейською службою ЄС - Європолом в Гаазі, Нідерланди, а також за декількома співробітниками національної поліції.

У лютому Der Spiegel повідомляв про те, що BND також шпигувала за телефонами, факсами та електронними листами кількох новинних організацій, включаючи New York Times і Reuters. Діяльність BND зазнала інтенсивного аналізу в ході розслідування в парламенті Німеччини тверджень про те, що Агентство національної безпеки США провадило масове шпигунство за межами Штатів, в тому числі прослуховувало стільниковий телефон, що використовувався канцлером Ангелою Меркель.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині розкритикували заяви глави BND Бруно Каля, який повідомив про відсутність доказів того, що за організацією спроби військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року варто рух проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Джерело: РБК-Україна