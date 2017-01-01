Der Spiegel зобразив Трампа з відрізаною головою Статуї Свободи

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Обкладинка Der Spiegel

Скандальне зображення викликало жваву дискусію у світі

Відомий німецький тижневик Der Spiegel вийшов у суботу з обкладинкою, на якій зображено президента США Дональда Трампа із закривавленим ножем та головою Статуї Свободи, повідомляє Reuters.

На титульній обкладинці зображена мультиплікаційна фігура Трампа, який тримає закривавлений ніж та голову Статуї Свободи. Біля зображення йде підпис – «Америка перш за все».

Видання зазначає, що художник, який розробив обкладинку для Der Spiegel , приїхав в Сполучені Штати у 1980 році як політичний біженець.

«Це обезголовлення демократії, обезголовлення священного символу», - сказав автор малюнку, кубинець Едель Родрігес.

Reuters зазначає, що скандальна обкладинка спричинила жваві дискусії у ЗМІ та соцмережах.

Як відомо, «антимігрантський» указ Трампа викликав хвилю невдоволення у всьому світі. Через декілька днів Федеральний суд в американському місті Сіетлі (штат Вашингтон) прийняв постанову про призупинення дії указу Трампа, який посилював імміграційний режим і забороняв в'їзд в США протягом найближчих 90 днів для громадян Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі , Судану і Ємену. Суд постановив зняти обмеження негайно. Держдеп вже почав відновлювати анульовані «візи».