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    Держава не допустила паніки в ситуації з «Приватбанком» – депутат

    • Сьогодні, 19:33
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    Грановський прокоментував відносини олігарха Ігоря Коломойського з владою, особливо після націоналізації Приватбанку та історії з телеканалом «1+1»

    Депутат від БПП Олександр Грановський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що напередодні націоналізації Приватбанк опинився в тій ситуації, коли втручання держави було необхідним і, на його думку, держава чудово справилася з поставленою задачею.

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    «Банк Ігоря Коломойського опинився в тій ситуації, коли втручання держави було необхідним, і я не заздрю тим посадовцям, які були вимушені ухвалювати ті чи інші рішення щодо націоналізації «Привату» – це і прем’єр, і голова Нацбанку, і керівництво Фонду гарантування вкладів. Якщо припустити, що Коломойський віддав банк добровільно і планує виконувати взяті на себе зобов’язання як колишній власник, то, мабуть, такий процес буде злагодженим, прогнозованим. Якщо ж у нього є інші плани, то не заздрю йому подвійно, хоча, звісно, він важковаговик українського ринку і йому подобається грати. Тож сподіваюсь, що він дотримуватиметься домовленостей із державою. Наскільки я знаю, на сьогодні все нормально, мені невідомо, щоб націоналізація проходила під тиском якихось «моментів». Держава, наскільки я бачу, чудово виконала свою функцію і не допустила паніки. Але будемо дивитись, як розвиватиметься ситуація, – ніхто не знає, що в голові у Ігоря Валерійовича, можливо, навіть і він сам», - зазначив нардеп.

    Грановський також прокоментував поточні відносини олігарха Ігоря Коломойського з владою, особливо після націоналізації Приватбанку та історії з «Плюсами».

    «Ніякої історії з «Плюсами» не було, це все вигадки. Нацрада зайняла принципову правову позицію, на яку мала право: покажи бенефіціарів каналу – отримай ліцензію. Думаю, Ігор Валерійович у властивій йому грайливій манері спробував їх не показати, а у відповідь отримав реакцію комісії, юридично та законодавчо вмотивовану. Наскільки мені відомо, ця ситуація вичерпана, в неї немає продовження. Також очевидно, що Ігор Коломойський, будучи системним гравцем, звісно ж, з усіма спілкується», - розповів депутат.

    Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Після стабілізації банк буде продано.

    Перед Новим роком Мінфін докапіталізував Приватбанк на 107 млрд гривень.

    Напередодні Нового року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг фінустанови.

     

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