Держава відсудила у Коломойського «Дніпроавіа»

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Дніпроавіа

Державі повернуто понад 94,5% акцій авіаційної компанії «Дніпроавіа»

На Дніпропетровщині за втручання прокуратури державі повернуто понад 94,5% акцій авіаційної компанії «Дніпроавіа». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

«Завдяки принциповій позиції прокуратури області рішенням господарського суду Дніпропетровської області задоволено позов Фонду державного майна України про розірвання договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ «Дніпроавіа» та повернення їх державі», - йдеться в повідомленні.

«Так, у серпні 2009 року між Фондом державного майна України та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» кількістю майже 112 млн штук простих іменних акцій, що становить понад 94,5% статутного капіталу номінальною вартістю майже 28 млн грн. Проте, вказане товариство не виконало пункти договору та концепції післяприватизаційного розвитку ВАТ АК «Дніпроавіа» щодо передачі державі штучної злітнопосадкової смуги площею 2860 х 44 кв м, радіомаячної системи та земельних ділянок, на яких вони розташовані, для створення на їх базі державного підприємства, а також не сплатило суму інвестицій у розмірі 739 млн грн. У зв’язку з цим прокуратурою Дніпропетровської області здійснено вступ у справу на захист інтересів держави», - повідомляє прокуратура.

Наразі судом прийнято рішення про розірвання договору купівлі-продажу та повернення вказаних акцій державі.

Нагадаємо, у березні минулого року генеральна прокуратура перевіряла законність приватизації «Дніпроавіа». В ухвалі суду зазначалося, що посадові особи ФДМ, діючи в інтересах ТОВ «Галтера», під час приватизації 94,57% державного пакету акцій «Дніпроавіа» підготували рецензію і затвердили висновок спільного підприємства «Увекон» щодо вартості акцій авіакомпанії в сумі 58,4 млн грн. В результаті авіакомпанією після приватизації через «Галтера» володіє фінансово-промислова група «Приват», співвласником якої є бізнесмен Ігор Коломойський.