Держава виселяє на вулицю «РадіоБенд Олександра Фокіна»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РадіоБенд Олександра Фокіна

Фонду держмайна через суди позбавляє «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна» приміщення. Перша інстанція вже задовольнила позов

Про це стало відомо з ухвали Господарського суду Києва, що розміщене у судовому реєстрі.



Фонду держмайна вимагав від «Державного академічного оркестру «РадіоБенд Олександра Фокіна» стягнення близько 100 тис гривень орендної плати та сплати штрафу (близько 170 тис гривень). Крім того чиновники вимагали виселити музикантів з Будинку Звукозапису Українського Радіо (Київ, вул. Л. Первомайського, 5А), що знаходиться на балансі Національної Радіокомпанії України.



Позовні вимоги обґрунтовані порушенням умов Договору оренди.



Оркестр отримав приміщення площею 306 кв м у січні 2013 року. Договір був укладений строком на 3 роки.

Позивач стверджує, що відповідачем допущено порушення умов Договору оренди щодо виплати орендних платежів.



Суд задовольнив позовні вимоги.



Оркестр створено у грудні 1999 року Олександром Фокіним. «РадіоБенд» — це універсальний оркестр так званого «шведського складу» (комбо), що виконує складну інструментальну музику у таких напрямках як джаз, фанк, ф'южн, латино, джаз-рок, ейсид-джаз, поп-джаз, а також популярну й танцювальну музику.

16 травня 2015 року в День Європи в Україні на Михайлівській площі в Києві відбувся концерт колективу Олександра Фокіна разом з світовими зірками джазу. У ньому взяли участь один з найкращих саксофоністів світу Ерік Маріенталь, унікальний віртуоз-перкусист Йоель Дель Соль, видатний трубач Віллі Мурілло.