Державна фіскальна служба: українська митниця не пропускає лише контрафактні товари

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Митниця

У ДФС спростовують інформацію, що митницям дана вказівка забороняти фізичним особам ввезення товарів, права на торговельні марки яких заявлені в митному реєстрі

Обмеження митницями ввозу товарів відомих брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, відбувається лише на вимогу правовласників або їхніх представників.

Про це заявив директор департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби (ДФС) Олексій Василенко, коментуючи інформацію щодо заборони на ввезення товарів відомих брендів.

«Такі обмеження застосовуються лише у разі, якщо продукція є контрафактною, або її походження не вдалося встановити», - пояснив Василенко.

Він також наголосив, що відповідно до Митного Кодексу України, усі надходження проходять обов’язкову перевірку, а правовласнику надається можливість визначити, чи є товар оригінальним.

«У випадку встановлення контрафактності товар не потрапляє на митну територію України. Натомість, за відсутності порушень прав інтелектуальної власності правовласник інформує митницю про можливість поновлення митного оформлення такого товару. У більшості випадків саме так все і відбувається, і покупці отримують свій товар. Така процедура діє в Україні давно. З одного боку вона захищає права споживачів на отримання якісного оригінального товару, з іншого боку захищаються авторські права виробника», - зазначив представник ДФС.

Василенко категорично спростував інформацію про те, що митницям дана вказівка забороняти фізичним особам ввезення в Україну товарів, права на торговельні марки яких заявлені в митному реєстрі.

«Вказане не відповідає дійсності, оскільки митницям такі вказівки ні усно, ні письмово від ДФС не надходили», - зауважив Василенко.

Нагадаємо, у вівторок з’явилася інформація, що українська митниця перестала пропускати посилки з товарами 1146 міжнародних фірм, купленими в зарубіжних інтернет-магазинах.

Згідно з діючими нормами Митного кодексу, громадяни можуть без сплати податків ввозити товари на суму до 500 євро і отримувати посилки вартість до 150 євро.

Джерело: УНІАН