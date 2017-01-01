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    Гройсман обіцяє продавати державні компанії через ProZorro

    • Сьогодні, 11:11
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    <p>Володимир Гройсман</p>
    Фото: Главком

    Володимир Гройсман

    Через систему РroZorro було проведено закупівель майже на 700 млрд гривень

    Українські державні компанії продаватимуть через систему публічних закупівель ProZorro.

    Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав на 13-му світовому форумі про публічні закупівлі PRIMO, передає «Укрінформ».

    «Ми знайшли рішення спільно з Фондом державного майна, який оперує державними компаніями, міністерствами, урядом для того, щоб запровадити систему РroZorro для конкурентного продажу державних компаній», – сказав Гройсман.

    Він переконаний, що це саме той крок, який дасть результат. Кожний представник бізнесу, незалежно від того, з якої він країни, повинен мати рівні можливості у питаннях приватизації.

    Гройсман наголосив, що продаж держкомпаній дасть можливість залучати інвестиції в економіку нашої держави і викорінити прояви корупції у державному секторі.

    «Через систему РroZorro було проведено закупівель майже на 700 млрд гривень. Я наголошую на тому, що у старій системі це десятки мільярдів втрат було. Сьогодні ми можемо констатувати те, що система не тільки є конкурентною, а й заощаджує ресурси бюджету», – додав прем’єр.

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