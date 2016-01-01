Державний Приватбанк відновив проведення платежів корпоративним клієнтам

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Щодо всіх своєчасно створених податкових платежів корпоративних клієнтів штрафні санкції застосовуватися не будуть

Приватбанк відновив проведення платежів корпоративним клієнтам та іншим суб'єктам господарювання незалежно від дати надходження коштів на рахунку.

Як зазначає прес-служба банку, щодо всіх своєчасно створених податкових платежів корпоративних клієнтів, незалежно від часу їх фізичної оплати, штрафні санкції застосовуватися не будуть.

Як раніше повідомлялось, націоналізований Приватбанк заборонив корпоративним клієнтам витрачати гроші, які були на рахунках до націоналізації банку.

Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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