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Держборг України скоротився

Сукупний державний борг України в листопаді зменшився на 1,19%, або на 0,81 млрд доларів, до 67,54 млрд доларів

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Державний і гарантований державою борг на кінець листопада становить 1 728,88 млрд гривень, або 67,54 млрд доларів, проти 1 742,64 млрд гривень, або 68,35 млрд доларів, місяцем раніше (станом на 1 січня – 65,506 млрд доларів, або 1 572,180 млрд гривень).

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 листопада становить 1 464,55 млрд гривень проти 1 476,61 млрд гривень місяцем раніше (станом на 1 січня – 1 334,3 млрд гривень).

До того ж прямий зовнішній борг за місяць зменшився на 0,77%, або на 0,28 млрд доларів, до 36,09 млрд доларів, тоді як прямий внутрішній борг зменшився на 1,58%, до 540,70 млрд гривень.

Гарантований державою борг на 30 листопада 2016 року становить 264,33 млрд гривень, або 10,33 млрд доларів.

Як повідомлялося, загальний розмір прямого держборгу станом на кінець 2015 року становить 1 333,860 млрд гривень (55,575 млрд доларів) проти 947,030 млрд гривень (60,058 млрд доларів) на 31 грудня 2014 року.

До того ж прямий зовнішній борг за рік збільшився на 11,6%, або на 3,587 млрд доларів, до 34,409 млрд, тоді як прямий внутрішній збільшився на 10,2%, до 508,001 млрд гривень.