Держдеп критично відреагував на блокування соціальних мереж в Україні

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Будівля Державного департаменту США

«Свобода слова - ключовий елемент здорової демократії», заявили у Держдепі

Державний департамент США після блокування російських соцмереж «ВКонтакте» та «Одноклассники» закликав Київ захищати національні інтереси без підриву конституційних принципів.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Немає сумніву, що підконтрольні Росії мас-медіа намагаються підірвати західні ЗМІ за допомогою фейкових новин та фальшивої інформації, включно з Україною, де Росія використовує і інші методи, аби підірвати уряд в Києві. Тим не менш, свобода слова - ключовий елемент здорової демократії, яка прописана в Конституції України. Ми закликаємо український уряд знайти шляхи захистити свої національні інтереси таким чином, щоб це не підривало конституційні принципи», - заявили у Держдепі.

Відповідаючи на питання щодо можливої попередньої комунікації між США та Україною з приводу запровадження цього кроку, представник Держдепартаменту сказав, що він не може коментувати «приватні дипломатичні розмови відносно цього окремого питання, але ми постійно залучені в дискусії з урядом України про важливість підтримки свободи слова».

Нагадаємо, 15 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Vodafone першим заблокував «ВКонтакте». В середу російські соцмережі почав блокувати «Київстар».

Харківський юрист вже подав в суд на Порошенка через заборону соцмереж.

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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