Держдеп має докази у доповіді про російських хакерів

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Всі докази були представлені членам Конгресу, а також Обамі та Трампу

Спецслужби США захищають свої джерела інформації і методи роботи. Про це у понеділок, 9 січня, заявив на щоденному брифінгу офіційний представник Держдепартаменту країни Джон Кірбі. Це заяву він зробив у відповідь на запитання журналіста про те, чому в публічній версії доповіді про російських хакерів громадськості не надали доказів, передає Deutsche Welle.

За словами Кірбі, було б безвідповідально озвучувати публічно секретну інформацію, яку захищають спецслужби. Він зазначив, що всі докази були представлені членам Конгресу, а також чинному президентові США Бараку Обамі і обраному главі держави Трампу під час закритих брифінгів.

Нагадаємо, що 29 грудня 2016 року влада США оголосила про введення нових санкцій проти РФ у зв’язку з російськими хакерськими атаками під час виборів американського президента. Американські спецслужби підозрюють російських хакерів у причетності до кібернападів. На думку Вашингтона, організувати кампанію втручання у вибори президента США розпорядився особисто Володимир Путін.

Як повідомлялося, сенат США розгляне пакет повномасштабних санкцій за кібератаки РФ.