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    Держдеп пояснив питання Тіллерсона про доцільність підтримки України

    • Сьогодні, 02:50
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    Рекс Тіллерсон
    Рекс Тіллерсон

    Тіллерсон поцікавився у своїх європейських колег, чому американських платників податків повинен турбувати конфлікт в Україні

    Представник Держдепу США Роберт Хаммонд назвав «риторичним прийомом» питання свого шефа Рекса Тіллерсона про доцільність підтримки України з боку Сполучених Штатів, передає Bloomberg.

    Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро розповів, що Тіллерсон поцікавився у своїх європейських колег, чому американських платників податків повинен турбувати конфлікт в Україні.

    Про це, за словами Еро, глава Держдепу запитав на зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» у Лукка, Італія.

    «Питання напевно змусило би будь-якого європейського чиновника побоюватися, що президент Дональд Трамп може послабити санкції і дозволити колишній радянській державі повернутися в орбіту впливу Росії навіть в ситуації, коли напруженість з Москвою набирає обертів», - відзначає агентство.

    Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон запевнив президента України Петра Порошенка, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню. 

    12 квітня Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він  має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.

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