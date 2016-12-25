Держдеп пояснив питання Тіллерсона про доцільність підтримки України

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Рекс Тіллерсон

Тіллерсон поцікавився у своїх європейських колег, чому американських платників податків повинен турбувати конфлікт в Україні

Представник Держдепу США Роберт Хаммонд назвав «риторичним прийомом» питання свого шефа Рекса Тіллерсона про доцільність підтримки України з боку Сполучених Штатів, передає Bloomberg.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро розповів, що Тіллерсон поцікавився у своїх європейських колег, чому американських платників податків повинен турбувати конфлікт в Україні.

Про це, за словами Еро, глава Держдепу запитав на зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» у Лукка, Італія.

«Питання напевно змусило би будь-якого європейського чиновника побоюватися, що президент Дональд Трамп може послабити санкції і дозволити колишній радянській державі повернутися в орбіту впливу Росії навіть в ситуації, коли напруженість з Москвою набирає обертів», - відзначає агентство.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон запевнив президента України Петра Порошенка, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню.

12 квітня Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.