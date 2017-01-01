Держдеп США анулював візи громадянам семи мусульманських країн

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Під скасування не підпадають візи деяких типів А, G, C та НАТО, а також дипломатичних дозволів

Державний департамент США скасував більшість віз для туристів із семи країн з переважною більшістю мусульманського населення, відповідно до указу президента США Дональда Трампа.

Відповідне розпорядження оприлюднило Poitico.

«На запит Міністерства національної безпеки США і відповідно до розділів 212 (f) і 221 (i) Закону про імміграцію та громадянство, пунктів 41.122 і 42.82 розділу 22 Кодексу федеральних законів, а також на виконання розділу 3(с) Указу про захист країни від терористичних нападів з боку іноземних громадян, дійсним я тимчасово скасовую всі дійсні неімміграційні та імміграційні візи для громадян Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену за винятком умов, зазначених нижче», - йдеться в документі, підписаному заступником помічника держсекретаря США Едвардом Роматовскі.

При цьому зазначається, що під скасування не підпадають візи деяких типів А, G, C та НАТО, а також дипломатичних дозволів.

Крім того, повідомляється, що спочатку заборона на в'їзд до Сполучених Штатів стосувалась навіть власників «Зелених карт» (виду на проживання в США) громадян зазначених семи країн, але потім ця норма була скасована за винятком підозр індивідуального характеру.

Розпорядження Держдепу було оприлюднене за рішенням федерального суду Бостона, одного з кількох місць по всій країні, де судові позови на «імміграційний» указ Трампа перебувають у процесі розгляду.

Указ Трампа, підписаний 27 січня, забороняє в'їзд в США протягом найближчих 90 днів громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Рішення поширюється і на власників грін-карт. Він також призупиняє на 120 днів прийом біженців в країну і, як підкреслюється в документі, покликаний «захистити американський народ від терористичних атак, скоєних іноземними громадянами».

В'їзд в США прохачів притулку з Сирії припинено на невизначений термін - до тих пір, поки Трамп не вирішить, що американська програма прийому біженців піддалася «істотних змін», пише видання.

Указ Трампа різко розкритикували як в самих Сполучених Штатах, так і по всьому світу.

Зокрема, проти нього виступили генеральні прокурори 16 американських штатів. «Ми засуджуємо неконституційний, антиамериканський і протизаконний указ президента США», - йдеться в оприлюдненій 29 січня спільній заяві генпрокурорів. У той же день суд в Нью-Йорку заборонив депортувати з країни громадян країн, що володіють дійсними американськими візами і на яких поширюється указ.

Джерело: Укрінформ