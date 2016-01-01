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    Держдеп США назвав звинувачення Ердогана про підтримку терористів сміховинними

    • Вчора, 23:42
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    президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган звинуватив США у підтримці терористів

    Державний департамент США відкинув звинувачення президента Туреччини в підтримці терористичних угруповань, які воюють в Сирії, і назвав ці звинувачення сміховинними. Про це повідомляє BBC.

    Представник зовнішньополітичного відомства Марк Тонер також підкреслив, що звинувачення у підтримці США «Ісламської держави» не мають під собою ніяких доказів.

    Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган звинуватив США у підтримці терористів.

    Під терористами він мав на увазі як «Ісламську державу», так і загони курдських ополченців.

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