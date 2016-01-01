Держдеп США назвав звинувачення Ердогана про підтримку терористів сміховинними
- Вчора, 23:42
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президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган звинуватив США у підтримці терористівДержавний департамент США відкинув звинувачення президента Туреччини в підтримці терористичних угруповань, які воюють в Сирії, і назвав ці звинувачення сміховинними. Про це повідомляє BBC.
Представник зовнішньополітичного відомства Марк Тонер також підкреслив, що звинувачення у підтримці США «Ісламської держави» не мають під собою ніяких доказів.
Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган звинуватив США у підтримці терористів.
Під терористами він мав на увазі як «Ісламську державу», так і загони курдських ополченців.