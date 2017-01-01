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    Держдеп США планує втричі скоротити фіндопомогу для України

    • Сьогодні, 00:49
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    Держдеп США
    Держдеп США

    У 2016 році на фінансову підтримку України було витрачено понад $667 мільйонів

    Вашингтон у 2018 році має намір втричі скоротити фінансову допомогу Україні за лінією Державного департаменту порівняно із 2016 роком.

    Про це йдеться в проекті бюджету Держдепу США.

    У проеті зазначається, що у 2016 році на фінансову підтримку України через афілійовані з Держдепартаментом фонди було витрачено по.над $667 мільйонів. Водночас, як випливає з проекту бюджету, на ідентичні цілі у 2018 році буде передбачено вже менш ніж $204 мільйони

    Йдеться про фінансування через такі фонди, як USAID та інші щодо проектів у сфері освіти, охорони здоров'я, підтримки інвалідів тощо.

    Зазначимо, що раніше повідомлялося, що США почнуть видавати Україні кредити замість безоплатної військової допомоги.

    США фінансування
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