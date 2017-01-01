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    Держдеп США заявив про погіршення з правами людини в РФ

    • Сьогодні, 05:29
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    В російській частині звіту йдеться про те, що Москва продовжує навчати, споряджати й постачати проросійські сили на сході України

    Державний департамент США повідомив у черговому щорічному звіті про становище з правами людини у світі, що в Росії на це становище далі значною мірою й негативно впливає спроба анексії Москвою українського Криму і її підтримка бойовикам-сепаратистам на сході України.

    Із майже 200 оглянутих у звіті, першому за нового державного секретаря Рекса Тіллерсона, країн і територій Росії адресовані одні з найрізкіших оцінок, що різко контрастує з переважно примирливою риторикою щодо Москви президента США Дональда Трампа і його уникання публічних заяв про права людини в Росії чи деінде у світі.

    Як мовиться в російській частині звіту, Москва, зокрема, продовжує навчати, споряджати й постачати проросійські сили на сході України, до лав сепаратистів приєдналися «численні бойовики» з Росії.

    «Варті довіри спостерігачі складають вину за тисячі смертей і поранень цивільних і за широко розповсюджені зловживання на підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі і на російську окупаційну владу у Криму», – мовиться у звіті.

    У ньому також згадано про політично мотивовані арешти й затримання українських громадян у Росії і суди над ними.

    Також звіт критикує обмеження на політичну діяльність і свободи висловлювання, зібрань і засобів інформації.

    «Влада провела репресивні закони і вибірково застосовувала вже наявне законодавство для залякувань, дискредитації, судового переслідування, ув’язнення, затримань, штрафів і придушення окремих осіб і організації, критично налаштовані до влади», – заявили про Росію у США.

    «Влада обирала за особливу ціль осіб і організації, що виступали на підтримку влади України чи виступали проти дій влади Росії в Україні», – мовиться у звіті.

    Державний департамент США оприлюднює такий звіт із оглядом стану прав людини у всьому світі щороку.

    Джерело: Радіо Свобода

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