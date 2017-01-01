Держдеп США звинуватив сирійський режим у масовій страті ув’язнених

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В'язниця у Сирії

Держдепартамент США вважає, що будівля крематорію у Сирії є спробою приховати масштаби масових вбивств

З метою приховування масштабів злочинів проти мирного населення, режим Асада в Сирії вдався до практики спалювання тіл закатованих прямо на території в'язниць. Одне з таких місць – тюремний комплекс Саїдная неподалік від столиці.

Про це заявив у понеділок в.о. помічника держсекретаря США з питань Близького Сходу Стюарт Джонс, повідомляє «Укрінформ».

«Починаючи з 2013 року, сирійський режим переобладнав будівлю на території комплексу Саїдная, щоб установити там, як ми вважаємо, крематорій», - зауважив чиновник.

Він поінформував, що, за даними авторитетних гуманітарних установ, які досліджують ситуацію в Сирії, в країні в період 2011-2015 рр. було затримано до 117 тис. людей. В'язниця на півночі від Дамаску в комплексі Саїдная є одним із багатьох місць, де утримують цих людей.

Представник Держдепу також заявив, що американська сторона має дані про те, що в цьому комплексі вбивають до півсотні ув'язнених на день. Загалом кількість жертв у цьому місці оцінюється від 5 до 11 тис. в період 2011-2015 рр. Спочатку режим Асада ховав тіла в братських могилах, зараз вони встановили крематорій на території в'язниці.

«Хоча багато звірств режиму добре задокументовані, ми вважаємо, що будівля крематорію є спробою приховати масштаби масових вбивств, які відбуваються в комплексі Саїдная», - підкреслив представник Державного департаменту США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження санкцій щодо Сирії ще на один рік.

Декілька днів тому США затвердили поставки озброєння загонам антиасадівської опозиції Сирії.