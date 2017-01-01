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    Держдеп відмежувався від критики щодо заборони російських сайтів в Україні

    • Сьогодні, 01:44
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    Держдепартамент США
    Держдепартамент США

    У Держдепі офіційно не коментують санкції України проти РФ

    Державний департамент США наполягає, що не робив офіційних заяв щодо рішення України запровадити санкції проти російських IT-компаній.

    Про це повідомляє англомовна служба «Голосу Америки».

    Однак представники цього ЗМІ наполягають, що у розмові, яка не мала статусу «офіційної», представники Держдепу все ж робили заяви із критикою на адресу Києва через дане рішення.

    «Представник американського уряду у розмові в форматі background (без права називати джерело) заявив, що нещодавнє рішення президента Порошенка заборонити на три роки низку популярних російських вебсайтів, включаючи «Яндекс», підриває гарантоване конституцією право на вільне висловлення думки», - йдеться у публікації.

    «Голос Америки» - медійна організація, власником якої є урядова структура. Попри це, у Голосі не стали відмовлятися від раніше поширеного повідомлення, уточнивши лише статус заяви представника Держдепу. Початкова новина про критику з боку США наразі лишається доступна на сайті видання.

    Джерело: Європейська правда

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