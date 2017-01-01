Держдеп закликав мирно вирішити проблему блокади Донбасу

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Вашингтон поважає мінські угоди і виступає за мирне вирішення ситуації з блокадою Донбасу

Офіційний представник Держдепу США Марк Тонер заявив, що проблема блокади Донбасу повинна бути вирішена мирним шляхом і зі збереженням цілісності України. Про це повідомляється на сайті відомства.

«Ми уважно відстежуємо ситуацію з блокадою на сході України. Я хочу наголосити на важливості вирішення цієї проблеми мирним шляхом і способом, який збереже територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах», - сказав він.

За словами Тонера, Вашингтон поважає мінські угоди і виступає за мирне вирішення ситуації з блокадою Донбасу.

Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

Разом з тим голова представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що рішення про встановлення блокади Донбасу суперечить попередній політиці українського уряду, яку поділяли в ЄС, але для формулювання остаточної позиції ЄС очікує пояснень від України.

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