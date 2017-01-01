Держдума РФ доручила перевірити «Радіо Свобода», CNN та «Голос Америки»
- Вчора, 23:44
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Депутати РФ відреагували на законопроект в Сенаті США, згідно з яким можуть перевірити Russia Today
Держдума Росії доручила комітету з інформаційної політики перевірити діяльність в РФ таких медіа як «Радіо Свобода», CNN та «Голос Америки».
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що таким чином депутати відреагували на законопроект в Сенаті США, згідно з яким Міністерству юстиції даються додаткові повноваження, щоб перевірити російську телекомпанію Russia Today на відповідність американському законодавству про іноземних агентів.
Раніше повідомлялося, що США звинувачують кореспондента Russia Today в участі у масових безпорядках. Також у січні телеканал Russia Today перервав ефір телеканалу Конгресу США.