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    Держдума РФ доручила перевірити «Радіо Свобода», CNN та «Голос Америки»

    • Вчора, 23:44
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    Депутати РФ відреагували на законопроект в Сенаті США, згідно з яким можуть перевірити Russia Today

    Держдума Росії доручила комітету з інформаційної політики перевірити діяльність в РФ таких медіа як «Радіо Свобода», CNN та «Голос Америки».

    Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що таким чином депутати відреагували на законопроект в Сенаті США, згідно з яким Міністерству юстиції даються додаткові повноваження, щоб перевірити російську телекомпанію Russia Today на відповідність американському законодавству про іноземних агентів.

    Раніше повідомлялося, що США звинувачують кореспондента Russia Today в участі у масових безпорядках. Також у січні телеканал Russia Today перервав ефір телеканалу Конгресу США.

    США депутати Свобода радіо
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