Держдума РФ доручила перевірити «Радіо Свобода», CNN та «Голос Америки»

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Депутати РФ відреагували на законопроект в Сенаті США, згідно з яким можуть перевірити Russia Today

Держдума Росії доручила комітету з інформаційної політики перевірити діяльність в РФ таких медіа як «Радіо Свобода», CNN та «Голос Америки».

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що таким чином депутати відреагували на законопроект в Сенаті США, згідно з яким Міністерству юстиції даються додаткові повноваження, щоб перевірити російську телекомпанію Russia Today на відповідність американському законодавству про іноземних агентів.

Раніше повідомлялося, що США звинувачують кореспондента Russia Today в участі у масових безпорядках. Також у січні телеканал Russia Today перервав ефір телеканалу Конгресу США.