Держдума РФ офіційно дозволила наглядачам знущатись з ув'язнених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наглядачі зможуть використовувати спецзасоби при припиненні будь-яких порушень режиму

У Росії документ назвали «законом садистів»

Держдума прийняла в третьому, остаточному, читанні законопроект, що регламентує застосування фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї до ув'язнених, також відомий як «закон садистів», повідомляє «Дождь».

Згідно з цим законопроектом, наглядачі зможуть використовувати спецзасоби при припиненні будь-яких порушень режиму утримання, блокуванні руху груп засуджених та «інших протиправних дій, що дезорганізують діяльність» виправної установи. При цьому законопроект виключає поняття «злісного» опору і непокори ув'язненого співробітникові Федеральної служби виконання покарань.

Документ було внесено урядом у травні 2015 року, але друге читання він пройшов тільки в грудні 2016 року. У текст було внесено значні зміни, з нього прибрали спірну норму, яка дозволяла співробітникам ФСВП застосовувати кийки та електрошокери за будь-яке порушення режиму. Через цей пункт правозахисники спочатку назвали документ «законом садистів».

У законопроекті також з'явилася вимога про «невідкладний» виклик лікаря до засуджених після застосування сили, спецзасобів або зброї. Співробітники ФСВП повинні будуть одразу дозволити медикам зафіксувати всі пошкодження засуджених.

При застосуванні сили, спецзасобів або зброї співробітники в'язниць і колоній повинні будуть за можливістю використовувати портативні відеореєстратори або відеокамери. У законі закріпили вимогу не виконувати незаконні накази керівництва щодо застосування сили та спецзасобів.

Документ набуде чинності після схвалення Радою Федерації і підписання президентом РФ Путіним.