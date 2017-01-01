Держдума збирається звільнити від податків «жертв» міжнародних санкцій

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Російські депутати можуть ухвалити поправки, які звільнять від податків людей з «санкційного списку»

Комітет Державної думи Росії схвалив поправки до податкового кодексу, які дозволять звільнити від оподаткування тих, хто потрапив під міжнародні санкції.

Поправки дозволяють фізичним особам, які потрапили під міжнародні санкції, оголошувати себе нерезидентами Росії і не сплачувати податки з доходів, отриманих за кордоном, пише «Коммерсант».

Як повідомлялось, Європейська Рада продовжила санкції проти Росії, які були введені за порушення територіальної цілісності України, ще на шість місяців. Санкції введені по відношенню до 150 осіб і 37 структур. У Росії вже висловили жаль проти продовження санкцій.

Нещодавно Туск виступив за продовження санкцій проти Росії. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, додавши, що ослаблення тиску на Москву можливе лише за умови припинення військової агресії проти України. На початку лютого міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон виступив проти пом'якшення санкцій, прийнятих Євросоюзом проти Росії. Джонсон заявив, що Велика Британія буде наполягати на тому, що зараз немає причин для зняття санкцій.