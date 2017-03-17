Держдума зробила крок до обмеження грошових переказів в Україну

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Єдиний варіант переказу – з карти на карту

Державна дума РФ ухвалила обмеження грошових переказів в Україну, повідомляє «Российская газета».

Держдума прийняла у другому читанні законопроект, яким пропонується обмежити грошові перекази з РФ в іноземні держави за допомогою іноземних платіжних систем. Поправки стосуються переказів в Україну. Це відповідь на заборону діяльності російських платіжних систем в Україні, введену в жовтні 2016 року.

У поправках до документа зазначено: якщо якась іноземна держава вводить заборону на роботу російських платіжних систем, у відповідь автоматично забороняються такі перекази громадян з території Росії на територію цієї держави за допомогою іноземних платіжних систем. Це стосується саме переказів в Україну.

Згідно з документом, транскордонний переказ з Росії на територію такої держави може бути здійснено тільки за допомогою оператора, який контролюється російськими юридичними особами. Ці правила поширюватимуться на перекази без відкриття банківського рахунку.

Таким чином, під заборону потрапляють перекази за допомогою міжнародних систем WesternUnion і MoneyGram. Для переказу грошей в Україну залишається варіант переказу з карти на карту або з рахунку на рахунок – під нові обмеження вони не потрапляють. Однак при цьому необхідно, щоб і у відправника, і у одержувача були відкриті рахунки у банку. Невеликі суми можна покласти на номер мобільного телефону одержувача.

У разі прийняття законопроекту у третьому читанні документ може набути чинності через 30 днів після дня його офіційного опублікування. При цьому норми закону діятимуть у відношенні вже введених іноземними державами заборон щодо зареєстрованих у РФ платіжних систем.