Держдума звільнила від податків друзів Путіна

Законопроект дозволяє тим росіянам, які потрапили під санкції та мають бізнес або майно за кордоном, не ставати податковими резидентами Росії

Держдума Росії прийняла в третьому, остаточному, читанні законопроект, який дозволяє росіянам, які потрапили під санкції, не звітувати про доходи та не платити податки в Росії. Про це повідомляє Meduza.

За документ проголосувало 322 депутати, проти – 85, один депутат утримався.

Поправку до російського Податкового кодексу підготував депутат РФ Андрій Макаров. Вона дозволяє тим росіянам, які потрапили під санкції та мають бізнес або майно за кордоном, не ставати податковими резидентами Росії.

Статус резидента раніше був для них обов'язковим, оскільки через санкції вони не можуть залишити країну. Поправку було додано до законопроекту, який ніяк не був пов'язаний із санкціями.

Макаров пояснив необхідність нового закону особливістю європейських податкових законів.

Проте, як з'ясувало видання, з усіх росіян, які потрапили під санкції, цей закон може бути вигідний насамперед мільярдерові Геннадію Тимченку.

Раніше повідомлялося, що на звільнення від статусу податкових резидентів Росії зможуть претендувати особи, які потрапили під санкції з початку 2014 року.