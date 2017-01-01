Держгеонадра заявляє про захоплення невідомими кабінету глави служби

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Держгеонадр

Працівники Держгеонадр у паніці, наразі їх не допускають до робочих місць

Сьогодні, 25 травня, невідомі особи захопили кабінет голови Державної служби геології та надр України. Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.

«Працівники служби у паніці, наразі їх не допускають до робочих місць. До Держгеонадр також приїхали народні депутати. Відомство оточене громадськими активістами та правоохоронцями», - йдеться в повідомленні

За словами співробітників Держгеонадр, напередодні їх попереджали про можливе призначення т.в.о. голови Служби Олега Кирилюка та першого заступника голови Миколу Фощія.

«Працівники служби дуже занепокоєні ситуацією. Вже є інформація, що невідомі особи намагалися отримати доступ до документів, печаток та сейфу», - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Нагадаємо, 23 травня Комісія з питань вищого корпусу державної служби на конкурсі не змогла вибрати переможця на голову Держгеонадр. Конкурс мав відбутися ще 16 травня, однак Нацдержслужба його перенесла через відсутність кворуму. Між цим 18 травня Кабмін призначив на посаду т.в.о. голови Держгеонадр Олега Кирилюка та першого заступника Миколу Фощія, однак через порушення Окружний адміністративний суд м. Києва призупинив ці рішення Кабміну.