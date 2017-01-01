Держгеонадра назвали легальних розробників бурштину в Україні

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Лише дев'ять компаній мають спецдозволи на користування надрами бурштину

В Україні тільки дев'ять суб'єктів господарювання мають спеціальні дозволи на користування надрами бурштину. Про це заявив начальник управління надрокористування та міжнародного співробітництва Державної служби геології та надр України Дмитро Абрамович.

«У нас сьогодні є дев'ять компаній-власників спеціальних дозволів на користування надрами бурштину. Вони мають разом 18 ліцензій або спеціальних дозволів на користування надрами", - розповів він.

Абрамович зазначив, що це невелика цифра, оскільки всього в Україні існує 5 тис легальних ліцензованих користувачів надрами. Він додав, що легальними видобувачів бурштину в Україні є: КП «Волиньприродресурс», ТОВ «Компанія «Надра Галичини», ТОВ «Амбер Холдинг», ТОВ «Райт Солюшн», ДП «Бурштин України», ТОВ «РЕД.МЕТ», ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», ТОВ «Інклюз-8», дочірнє підприємство «Укрбурштин» державної акціонерної компанії «Українські поліметали».

Абрамович також зазначив, що ці компанії володіють спеціальними дозволами кількох видів: на видобування, на геологічне вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою і на геологічне вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою та видобуванням. З названих підприємств спецдозволу на видобування бурштину мають три компанії, на геологічне вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою - п'ять, і одна компанія володіє спецдозволом на геологічне вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою та видобуванням.

Джерело: Укрінформ